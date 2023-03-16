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İstanbul’da terör operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.

Asayiş 16.03.2023, 09:25
İstanbul’da terör operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.

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