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Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tülek: “Bölgedeki (deprem bölgesi) aşılanma oranları da salgını etkileyen faktör”
İstanbul’da terör operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.
Asayiş 16.03.2023, 09:25
İstanbul’da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalandığı bildirildi.