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İstanbul’da terör operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ, El Kaide- HAD Terör Örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye’yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve ’Yabancı Terörist Savaşçı’ olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Asayiş 20.01.2023, 10:07
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ, El Kaide- HAD Terör Örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye’yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve ’Yabancı Terörist Savaşçı’ olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.