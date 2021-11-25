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İstanbul’da tekstil atölyesinde milyonluk uyuşturucu serası: Kağıthane polisi sera kuran baba ve oğlunu yakaladı

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Seyrantepe’de yaklaşık 1 hafta boyunca yapılan çalışma sonucunda bir binadaki tekstil atölyesinin depo katında milyonluk kök hint keneviri serası ele geçirdi. Ekiplerin bile şaşırdığı sera için kapsamlı bir tesisat kuran baba ve oğlu Kağıthane polisi tarafından Sarıyer’de kovalamaca sonucunda yakalandı. Seradaki 115 kök hint keneviri ve malzemelere el konulurken, kata yaklaşık 5 bin lira elektrik faturası geldiği ve tesisat malzemelerini ise kargo yoluyla aldıkları ortaya çıktı.

Asayiş 25.11.2021, 09:27
İstanbul’da tekstil atölyesinde milyonluk uyuşturucu serası: Kağıthane polisi sera kuran baba ve oğlunu yakaladı

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Seyrantepe’de yaklaşık 1 hafta boyunca yapılan çalışma sonucunda bir binadaki tekstil atölyesinin depo katında milyonluk kök hint keneviri serası ele geçirdi. Ekiplerin bile şaşırdığı sera için kapsamlı bir tesisat kuran baba ve oğlu Kağıthane polisi tarafından Sarıyer’de kovalamaca sonucunda yakalandı. Seradaki 115 kök hint keneviri ve malzemelere el konulurken, kata yaklaşık 5 bin lira elektrik faturası geldiği ve tesisat malzemelerini ise kargo yoluyla aldıkları ortaya çıktı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaklaşık 1 hafta boyunca yapılan istihbari çalışmalar sonrasında dün saat 13.30 sıralarında Seyrantepe’de bir binadaki tekstil atölyesine gitti. Ekipler atölyeye vardıklarında üst katından yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğini fark etti. Bunun üzerine depo olarak kullanıldığı öğrenilen kata çıkan polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeriye giren ekipleri gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı.

Depo katını baştan sona seraya çevirmişler

Katın baştan sona uyuşturucu serasına çevrildiğini gören Kağıthane polisi, 6 farklı bölümün oluşturulduğunu ve içerisinde saksılar içerisine kök hint kenevirleri yetiştirildiğini belirledi. Katın sol kısmındaki odaya giren ekipler, çok sayıda ve miktarda endüstriyel ilaç, bitki sulama aleti, voltaj düzeltici, klima kumandası, pH derece aleti, şeffaf damıtma aparatı, streç film, sıvı gübre, fan ve ışık aparatı buldu.

Milyonluk uyuşturucu serası ele geçirildi

Diğer odalara giren Kağıthane polisi, saksılar içerisinde toplamda 110 adet kök hint keneviri ile çok sayıda yer tipi klima, ışıklandırma cihazı, vantilatör, pervane, voltaj düzeltici, alüminyum havalandırma ve termometre ele geçirildi. Banyo kısmına giren ekipler kurumaya bırakılmış 5 adet kök hint keneviri buldu. Diğer kısımlarda ise 535 gram hint keneviri ele geçirildi. Serayı kuran şahısların ele geçirilen kenevirleri, ot esrar veya “marihuana” olarak bilinen uyuşturucu maddelere çevirmesi halinde yaklaşık 1 milyon lira kazanç elde edilebileceği bilgisine ulaşıldı.

Kağıthane polisi seracı baba ve oğlunu kargo poşetinden yakaladı

Serayı kuran şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdüren Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, geçtiğimiz Haziran ayında atölyeye kargo yoluyla alüminyum havalandırması faturası geldiğini tespit etti. Poşetin üzerindeki ismin ise Ergün Ömer Ö. (23) olduğunu belirleyen ekipler, şahsın Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada oturduklarını tespit etti. Adrese giden Kağıthane polisi, ellerindeki uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan şahsı ve babası Habib Ahmet Ö.’yi (50) kıskıvrak yakaladı.

Seracı baba ve oğul adliyeye sevk edildi

Şahısların üst aramalarında ise cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira ile yere attığı bir miktar marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette ifadelerinin alınması ve sorgulanmalarının ardından “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Kata 5 bin lira elektrik faturası gelmiş

Öte yandan şahısların serada işlem yaptıkları esnada parmak izi bırakmamak için plastik eldiven kullandıkları öğrenildi. İşyerine yaklaşık 5 bin lira elektrik faturası geldiği, şahısların atölyenin depo olarak kullanılan üst katını kiraladıkları ve kata kapsamlı tesisat kurdukları ortaya çıktı.

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