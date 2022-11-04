İstanbul’da tedavi gören maden işçilerinden biri hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da tedavi gören maden işçilerinden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Koca paylaşımında, “Bilindiği gibi Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor. Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.