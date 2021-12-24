İstanbul’da tarihi sikke operasyonu, binlerce eser ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Helenistik, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 124 sikke ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeraltı ve yerüstü tarihi zenginlikleri alıp satan kişilere yönelik geniş çaplı yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında 20 Aralık’ta Ümraniye’de takip edilen bir şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskında yapılan aramada, Helenistik dönem, erken ve geç Roma-Bizans İmparatorluk ve Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu’da hüküm süren eski ve İslam öncesi medeniyetlere ait olduğu düşünülen 3 bin 124 sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen geç Bizans dönemine ait sikkelerin ön ve arka yüzlerinde İmparator ve portreleri, ikona ve İsa betimleri yer aldığı ileri sürüldü. Yakalanan 1 şüpheli hakkında “2863 sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.