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İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda bir antikacıya düzenlenen operasyonda, aralarında İslam medeniyetleri dönemine ait 9 yüzük, 2 alem başı, değişik ebatlarda şamdan, değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıkların da olduğu 88 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 07.09.2021, 11:29
İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda bir antikacıya düzenlenen operasyonda, aralarında İslam medeniyetleri dönemine ait 9 yüzük, 2 alem başı, değişik ebatlarda şamdan, değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıkların da olduğu 88 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül’de Beyoğlu Çukurcuma’da faaliyet gösteren bir antikacıya operasyon düzenledi.

Operasyonda farklı arkeolojik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 9 yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 adet şamdan altlığı, 2 farklı alem başı, 7 farklı seramik karo-çini, 20 boynuz kaşık, 7 mühür, 1 altın varaklı çerçeve içeresinde sergilenen üç adet çini parçası ve Şehzade Mustafa türbesine ait mimari parçalar olduğu düşünülen mozaik - çini parçasının da aralarında olduğu toplam 88 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

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