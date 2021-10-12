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İstanbul’da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

Taksiye aldığı müşterilerini Bayrampaşa’ya götüren taksici, araçta çok miktarda ziynet eşyası unutulduğunu gördü. Soluğu karakolda alan taksici altınları karakola, polis ekipleri de sahiplerine teslim etti. Altınlarına kavuşan müşterilerin yaşadığı mutluluk ise kameralara yansıdı.

Asayiş 12.10.2021, 09:08 12.10.2021, 10:20
İstanbul’da taksiciden örnek davranış: Takside unutulan altınları sahibine teslim etti

Taksiye aldığı müşterilerini Bayrampaşa’ya götüren taksici, araçta çok miktarda ziynet eşyası unutulduğunu gördü. Soluğu karakolda alan taksici altınları karakola, polis ekipleri de sahiplerine teslim etti. Altınlarına kavuşan müşterilerin yaşadığı mutluluk ise kameralara yansıdı.

Bayrampaşa Kocatepe mahallesinde dün saat 13.50 sıralarında taksi şoförü Muzaffer Usta, 34 TBE 63 plakalı taksisine 3’ü kadın 4 kişiyi aldı. Taksici Usta yolcularını kaymakamlık binasına bıraktı. Yolcuların inmesinin ardından aracını kontrol eden Usta, bezin içerisinde 4 adet burma bilezik, 1 adet beşli reşat altın ve 50 lira unutulduğunu gördü. Taksisinde unutulan altınları fark eden taksi şoförü, soluğu Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’nde alarak, unutulan altınları polis ekiplerine teslim etti.

Taksicinin davranışı takdir topladı

Polis ekipleri ise taksicinin bu örnek davranışının ardından yaptığı çalışma ile altınların sahibini buldu. Altınların teslim edildiği sahibi rahat bir nefes alırken, taksici örnek davranışı ile takdirleri topladı. Altınlarını bulan kadının mutluluğu ve yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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