İstanbul’da taksiciden insanlık örneği: Cebinden bir deste para çıkaran alkollü müşterisini polis merkezine bıraktı

Şişli’de bir taksiye binen alkolü fazla kaçırdığı iddia edilen yolcu, cebinden çıkardığı bir deste para içinden şoföre 200 lira verdi. Taksi şoförü, yol tarif edemeyen yolcuyu yaklaşık 15 bin lira parasıyla birlikte polis merkezine bıraktı.

Olay önceki gün saat 07.00 sıralarında Şişli Osmanbey’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksici Korkut Aykut Akkoyunlu, Ebekızı sokaktan aracına bir yolcu oldu. Taksisine binen yolcunun sarhoş olduğunu fark eden Akkoyunlu, onu istediği yere götürmeye çalıştı. Ancak alkolün de etkisiyle kendinden zaman zaman geçen adam, cebinden bir deste para çıkararak şoföre 200 lira verdi. Bir anda ne yapacağını şaşıran Akkoyunlu, yolcusundan parasını cebine koymasını istedi. Akkoyunlu yanıt alamayınca polis merkezinin yolunu tuttu. Akkoyunlu, adamın elinde bulunan yaklaşık 15 bin lira civarında parayı da alarak Şişli Fulya Polis Merkezi’ne gitti. Bu esnada yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydeden Aykut Akkoyunlu taksicilere yönelik eleştirilere de sitem etti. Öte yandan polis merkezine getirilen adam, kendine geldikten sonra oradan uzaklaştı.

O anları anlatan taksi şoförü Korkut Aykut Akkoyunlu, "Saat 07.00 sıralarında Osmanbey’e müşteri bırakırken bu arkadaş el kaldırdı ve müşteriyi bırakınca dönüp onu aldım. Yalpalayarak geldiğini görünce başımıza bela aldık dedim. Ne tarafa beyefendi dediğimde düz gidelim dedi, yol bitti Halaskargazi Caddesi’ne çıktık. Tekrar ne tarafa dediğimde ters ters baktı ve Şişli Camii’nin orada inmek istedi. Bu gibi durumlarda parayı pek düşünmüyoruz. Cebinden bir tomar 200’lük çıkardı ve bana 200 lira verdi. Parası ve telefonu elindeydi cebine koymasını söyledim, sorun yaşamasın diye. Bana tekrar ters ters bakıp kapıyı kapattı ve koltuğa oturdu gidelim dedi. Ben de önce Mecidiyeköy ışıklarda polis vardır diye oraya gittim, göremeyince de Gayrettepe’ye gittim. Oradan da Fulya karakoluna gittim. Oraya giderken de yolda video çektim. Bu gibi durumlarda genelde esnaf arkadaşımızın başı ağrıyor. Son zamanlarda biliyorsunuz taksiciler üzerinde algılar oluşturuluyor. Ben de bu yüzden videoya çektim. Karakola geldiğimizde durumu izah ettim ve yarım saat kadar adamı uyandırmaya çalıştık. Yüzünü okutarak telefonunun kilidini açmaya çalıştık ama iptal olmuş ısrarla şifre istedi. Daha sonra biraz kolonya falan tuttuk kendine gelip ayağa kalktı. Nerede oturduğunu adını falan sorduk ama bir şeye cevap veremedi. Sonra geldi tekrar arabaya bindi. Memur bey kendisine nereye gidecekse bırakmayı teklif etti ya da taksici arkadaş bıraksın dedi ama o ’siz gidin biz gideriz’ dedi. O esnada parasını falan vermiştik geri. Sonra yine arabadan inerek yürüdü gitti" dedi.

"İnsan olan herkesin yapması gereken şey bu"

Taksiciler üzerinde çok fazla algı oluşturulduğunu dile getiren Akkoyunlu, "Ben bunu reklam olsun diye yapmadım. Son zamanlarda biliyorsunuz ki taksiciler üzerinde çok fazla algı oluşturuluyor. Ben bu videoyu çekmeseydim tam tersi bir durumla da karşılaşabilirdim. Zaten toplumda oluşturulmaya çalışılan algıdan dolayı işini hakkıyla yapmaya çalışan taksiciler olarak çok mağduruz. İçimizdeki çürük elmalardan yola çıkılarak genelleniyor durum ne yazık ki ve bu videoyla bunun önüne geçmeyi amaçladım. Eskiden olduğu gibi taksi esnafına güvenin. İçimizdeki çürük elmalar muhakkak ayıklanacaktır, devletimize de esnaf yetkililerimize de güveniyorum" ifadelerini kullandı.