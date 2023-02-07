İstanbul’da taksici aracında ölü bulundu

İstanbul’da kendisinden iki gündür haber alınamayan taksi şoförü, Şile’de aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Osman Karaca, iki gün önce gece saatlerinde bağlı bulunduğu durağa 34 TDB 56 plakalı aracıyla Ümraniye Tepeüstü’nden yabancı uyruklu yolcu alarak Şile’ye gideceğini bildirdi. Aynı bilgiyi eşiyle de paylaşan taksi şoförü Karaca’dan daha sonra haber alınamadı. Bunun üzerine duraktan arkadaşları ve ailesi, Karaca için kayıp ihbarında bulundu. İki gündür her yerde aranan taksici, akşam saatlerinde Şile Sofular mevkisinde ormanlık alanda 34 TDB 56 plakalı aracının arka koltuğunda elleri ve ayakları bağlanmış vaziyette silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine giden jandarma görevlileri, çevre güvenliğini sağlayarak, durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından taksi şoförü Karaca’nın cenazesi morga kaldırıldı.