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İstanbul’da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul Fatih’te trafik polisleri taksiler üzerinde denetimlerini sürdürdü. Sabah işe gidiş saatinde Beyazıt’ta kurulan uygulama noktasında taksiler üzerinde kontroller gerçekleştirildi.

Asayiş 16.10.2021, 09:46
İstanbul’da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul Fatih’te trafik polisleri taksiler üzerinde denetimlerini sürdürdü. Sabah işe gidiş saatinde Beyazıt’ta kurulan uygulama noktasında taksiler üzerinde kontroller gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Sabah 08.00-10.00 saatleri arasında trafiğe açık olan Beyazıt’taki Ordu Caddesi’ne uygulama noktası kuruldu. Uygulamada taksi sürücülerin evrakları tek tek kontrol edildi. Denetimde sürücülerin trafik kuralları uymasına, yolcu seçip seçip seçmediğine ve taksimetre açmasına bakıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimde konuşan taksi sürücüsü Hızır Özümağa,“Denetimlerin olması daha iyi. Kim hata yapıyor, kim yapmıyor. Belli olsun. Yolcular bazı konularda haklı. Bizim de haklı olduğumuz yerler var. Trafik çok kötü. Kurallara uymayanları uymaya davet ediyorum” dedi.

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