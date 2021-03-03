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İstanbul’da sustalı saldırgan dehşeti

İstanbul Şişli'de 'sustalı' diye tabir edilen bıçakla aynı gün içinde 5 kişiyi yaralayan, 1 kişiyi ise güpegündüz boğazını keserek gasp eden kar maskeli askeri kamuflajlı şahıs, özek ekibin günlerce süren çalışmaları sonucu yakalandı.

Asayiş 03.03.2021, 14:09
2003
İstanbul’da sustalı saldırgan dehşeti

İstanbul Şişli'de “sustalı” diye tabir edilen bıçakla aynı gün siyahi 5 kişiyi yaralayıp, 1 vatandaşı ise güpegündüz boğazını keserek gasp eden, askeri kamuflaj giyen Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüpheli Ahmad Samir H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde, “1 yıl önce bir siyahi beni bıçakladı. Bu yüzden onlara karşı kin oluştu. Olay günü önüme gelen siyahileri bıçakladım. Türk vatandaşının Türk olduğunu bilmiyordum kazara yaptım. Sizi bunların belasından kurtarmak istedim” dediği ileri sürüldü. Şüphelinin olay anına dair görüntüleri de ortaya çıktı.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde sokak üzerinde yürüyen Nijerya uyruklu Virüs Solomon Anyadike, kar maskeli ve askeri kamuflajlı bir şahıs tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları devam ettiği esnada geçtiğimiz cuma günü saat 14.45 sıralarında aynı şahıs, bu kez de cadde üzerinde yürüyen 22 yaşındaki öğrenci Gana uyruklu Abdul Karim İssaka'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı İssaka ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PEŞ PEŞE 4 KİŞİ BIÇAKLADI

Olayın hemen ardından cadde üzerinde yürüyen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Alphonsesus Chioguze da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra 22 yaşındaki öğrenci Sierra Leone uyruklu Solomon Santos Conteh, kısa bir süre önce İstanbul'a gelen öğrenci arkadaşı 25 yaşındaki Gine uyruklu Abuoubacar Bangaura'yı gezdirmek için dışarıya çıkarttı. İki arkadaş Kağıthane Anadolu Parkı'ndan üst geçidi kullanarak metrobüse binmek istedi.

Ancak ikilinin yanına yaklaşan bir şahıs kendilerinden para istedi. İkilinin “paramız yok” demesi üzerine saldırgan, önce Bangaura'yı, ardından da Conteh'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıktan sonra çantasını gasp ederek kaçtı. Olayın ardından yaralı halde panikle koşan Conteh, E-5 karayolu Okmeydanı otobüs durağına gelerek vatandaşların sağlık ekiplerini aramasını istedi.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Conteh'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

3 SAAT SONRA YİNE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, son olarak olaydan 3 saat sonra sokak arasında yürüyen 30 yaşındaki Necip Kağıl arkasından yaklaşan şapka ve maskeli, siyah giyimli bir şahıs tarafından boğazı kesildikten sonra yere yatırılarak defalarca bıçaklandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir şahıs sokak arasında yürüyen Kağıl'a arkasından yaklaşıyor. Kağıl'ın bıçakla boğazını kesen şahıs, yere düşürmesinin ardından da defalarca bıçaklıyor. Şahıs hemen sonra kaçarken, yerden kalkan Kağıl can havliyle sokaktan topallayarak uzaklaşıyor.

YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Aynı gün 5 siyahi turistin ve 1 vatandaşın yaralanması olayının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Özel ekip, önce saldırının gerçekleştiği noktaları belirledi. Emniyet güçlerinin yardımıyla Okmeydanı bölgesi gizlilikle yürütülen çalışmayla abluka altına alındı. Bölgede dar alan uygulaması yapan emniyet güçleri giriş ve çıkışları kapatarak adeta kuş uçurtmazken, özel ekip ise çalışmalara devam ederek sokak sokak tarama yaptı.

Gece ve gündüz devam eden çalışmalar sonucunda görgü şahitlerini de bularak ifadesine başvuran özel ekip, saatlerce güvenlik kamera görüntülerinden şahsın siyah giyimli, içerisinde askeri kamuflaj olan siyah şapka ve yüzünde siyah maske bulunan Afganistan uyruklu bir kişi olduğunu tespit etti.

Tespitlerin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiyi vahşice yaralayan saldırgan Ahmad Samir H.'nin kaldığı yeri de belirledi. Saldırgan, koşarak kaçmaya çalıştığı esnada yaşanan kovalamaca sonucu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı sustalı bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN KAYDI VAR

Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Saldırganın emniyette Beşiktaş'ta işlediği “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın “terör suçu” yönünden de incelemesinin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesinin alınması ve sorgulanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

#Istanbul
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