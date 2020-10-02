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İstanbul’da suç örgütlerine göz açtırılmıyor; lüks siteye şafak baskını yapıldı

OPERASYON

Asayiş 02.10.2020, 07:45
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İstanbul’da suç örgütlerine göz açtırılmıyor; lüks siteye şafak baskını yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin bir çok noktasında suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Esenyurtta lüks bir siteye baskın yapan ekipler hakkında yakalanma kararı olan iki kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde bir adet silah bulundu

Esenyurtta lüks bir siteye gerçekleştirilen operasyonda Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler hakkında yakalama kararı bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda açılmayan kapılar kırılarak içeriye girildi ve şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Lüks site içerisinde yapılan aramalarda bir adet tabanca da bulundu. Gözaltına alınan şahıslar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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