İstanbul’da son 2 haftada 3 bin 200 göçmen yakalandı

İstanbul’da gerçekleştirilen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyonlarda, farklı uyruklara mensup 3 bin 200 göçmenin yakalandığı açıklandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘düzensiz göç ile mücadele’ çerçevesinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince 21 Kasım ile 4 Aralık tarihlerini kapsayan 16 günlük zaman diliminde düzensiz göçmenlerin tespiti ve gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 3 bin 200 göçmen yakalandı. Polis tarafından yapılan operasyon ve uygulamalarda yakalanıp muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.