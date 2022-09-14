İstanbul’da son 1 ayda 455 kilogram ve 494 bin adet uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul’da son 1 ayda polis ekiplerince yapılan denetim ve operasyonlarda 455 kilogram uyuşturucu madde ile 494 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 bin 278 şahsa adli işlem yapılırken, bu şahıslardan 454’ü tutuklandı. Yapılan operasyonlarda yorgan, şişme kano ve çıta içerisine zulalanmış uyuşturucu haplar bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçu ile ilgili suç ve suç organizasyonlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında 13 ilçede operasyonlar düzenlendi. Küçükçekmece, Silivri, Esenyurt, Esenler, Bayrampaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Bağcılar, Başakşehir, Avcılar ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22’si adli makamlarca tutuklanırken, 3’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Narkotik polisinden 13 ilçede operasyon

Operasyonlarda zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri zulalama şekli de dikkat çekti. Şişme kano, yorgan ve çıta içerisine ahşap tadilat macunu ile zulalanmış uyuşturucu haplar bulundu. Adreslerde yapılan aramalarda 137 kilo 790 gram kristal halde metamfetamin maddesi, 17 kilo 620 gram sıvı halde metamfetamin maddesi, 130 kilo 40 gram skunk, 36 kilo 580 gram marijuana, 26 kilo 300 gram eroin, 15 kilo 360 gram kokain, 3 kilo 760 gram afyon sakızı, 127 bin 200 adet captagon hapı, 15 kilogram aseton, 4 kilo 460 gram katkı maddesi, 8 adet hassas terazi, 7 adet tabanca, 1 adet makinalı otomatik tabanca, farklı çaplarda toplam 319 adet fişek olmak üzere toplam 367 kilo 450 gram ve 127 bin adet uyuşturucu madde ve 19 kilo 460 gram kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul genelinde 455 kilogram uyuşturucu yakalandı

Öte yandan, İstanbul’da son bir ayda 4 bin 448 narkotik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 6 bin 278 şahsa adli işlem yapılırken, bu şahıslardan 45’i tutuklandı. Denetimlerde 455 kilo 319 gram uyuşturucu madde, 494 bin 85 adet ecstasy ve captagon hap, 95 bin 595 adet sentetik ecza, bin 606 kök Hint keneviri bitkisi, 4 kilo 460 gram katkı maddesi ve 15 kilogram aseton ele geçirildi.