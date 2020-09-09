banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu

ESENYURT’TA BİR OTOMOBİLE OPERASYON DÜZENLEYEN POLİS EKİPLERİ, GEÇMİŞ YILLARDA SÜPER LİG’DE FUTBOL OYNAMIŞ ESKİ FUTBOLCU M.A. ADLI KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI. SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPAN ESKİ FUTBOLCU, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Asayiş 09.09.2020, 12:05
2
İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu

Esenyurt’ta bir otomobile operasyon düzenleyen polis ekipleri, geçmiş yıllarda Süper Lig’de futbol oynamış eski futbolcu M.A. adlı kişiyi gözaltına aldı. Silah Kaçakçılığı yapan eski futbolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta yasa dışı yollarla atölyede kaçak olarak üretilen çok sayıda silahın suç örgütlerine pazarlandığı istihbaratını aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Eylül tarihinde Esenyurt’ta bir otomobile operasyon düzenleyen polis ekipleri, geçmiş yıllarda Süper Lig’de futbol oynamış eski futbolcu M.A. adlı kişiyi gözaltına aldı. Sevkiyat sırasında futbolcunun aracına baskın düzenleyen polis, arabada ve futbolcu M.A.’nın evinde 20 tabanca ve silah parçaları ele geçirdi. Şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eski futbolcu M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0