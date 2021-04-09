İstanbul’da Sedat Peker ve suç örgütüne eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden il genelinde Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından il genelinde Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan adresler didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.