İstanbul’da sahte temizlik ürünü operasyonu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 10 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta bir kamyona yüklenmiş sahte toz ve sıvı deterjanların piyasaya sürülmek üzere olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu araca dün yaptığı baskında, tanınmış markalara ait paketlenmiş yüklü miktarda çeşitli markaların taklidi 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 4 kilogram ağırlığında sıvı deterjan, 3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 Ton 120 kilogram sahte temizlik ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu öğrenildi.

Operasyonda iş yerinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.