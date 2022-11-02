İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport üreterek yabancılara pazarlayan yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarıyla ilgili yeni bir çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Fatih Cerrahpaşa Mahallesi’nde bir evde R.B. ve M.K.I. adlı 2 kişinin, yurt dışında yaşayan şahıslarla çeşitli sosyal medya platformlarından iletişime geçerek, istenilen ülkeye göre sahte pasaport ve kimlik düzenledikleri tespit edildi.

Sahte pasaport ile vize yaparak yabancı uyrukluların yasa dışı yollarla ülkeden ülkeye çıkışını sağlayan şüphelilerin yakalanması için 31 Ekim’de operasyon düzenlendi. Baskında, istenilen ülkeye göre pasaport ve kimlik yaptıkları öne sürülen her iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreste 42 farklı ülkeye ait 113’ü hazır, 90’ı boş olmak üzere 203 kimlik kartı, 15 farklı ülkeye ait 27 sahte pasaport, çeşitli ülkelere ait çok sayıda pasaport kapağı, 31 değişik ülkeye ait 439 pasaport ve vize yaprağı, 800’e yakın hologram filigran, çeşitli evrak yaprakları ve pasaport yapımında kullanılan delgeç, cetvel, büyüteç, numaratör ile farklı ülkelere ait 17 mühürün yansırsa sahte para makinesi ve 1 mikroskop ele geçirildi. Bir miktar uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyonda, 2 bin 550 avro ve 3 bin 200 liraya da el konuldu.

Öte yandan yakalanan şüphelilerin yüklü miktarda para karşılığı hazırladıkları pasaport ve kimlikleri, alıcılar için mor ışıkta video çekip orijinal olduğuna ikna ettikleri ve güven sağladıkları tespit edildi.

Diğer taraftan operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikat işlemlerine devam edildiği belirtildi.