İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: 41 bin şişe ürün ele geçirildi

İstanbul Fatihte, sahte parfüm imalathanesi ve deposuna düzenlenen baskında, satışa hazır paketlenmiş 41 bin 289 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretilen imalathanelere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, Fatih’te bulunan 3 adreste merdiven altı olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda ünlü parfüm markalarının taklidinin üretildiğini tespit etti. Üretilen sahte parfümlerin piyasaya sunulduğu yönünde bilgi alan polis, dün söz konusu imalathanelere eş zamanlı baskın düzenledi. İmalathane ve depolarda yapılan aramada, satışa hazır paketlenmiş 41 bin 289 şişe ele geçirildi. Operasyonda, adreslerde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek, yurt içi ve yurt dışına satmayı planladığı belirtildi. İmalathane ve depoların mühürlenip mühürlenmediği henüz belirtilmezken, yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.