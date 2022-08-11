İstanbul’da sahte parfüm operasyonu

İstanbul Bayrampaşa’da 3 kişinin bir araç ile sahte parfüm sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı baskınla 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı markalara ait 2 bin 947 adet dolu parfüm ve 2 bin 300 adet boş parfüm şişesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Bayrampaşa Kartaltepe ilçesinde bir adreste 3 şüphelinin bir araç ile sahte parfüm sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler şahısların parfüm şişelerini bir araçtan diğer araca yüklediklerini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptıkları kontrol sonrası sevkiyatı gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs B.F., C.B., ve H.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda farklı markalara ait 2 bin 947 adet dolu parfüm ve 2 bin 300 adet parfüm şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.