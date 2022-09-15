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İstanbul’da sahte para operasyonu: Piyasaya sahte Türkmen parası sürmeye çalışan 15 şüpheli yakalandı
İstanbul’da sahte para operasyonu: Piyasaya sahte Türkmen parası sürmeye çalışan 15 şüpheli yakalandı
İstanbul’da, polis tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte Türkmen manatı ile bunları piyasaya sürmeye hazırlanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adresler arasında 2 döviz bürosu da var.
Asayiş 15.09.2022, 09:04
İstanbul’da, polis tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte Türkmen manatı ile bunları piyasaya sürmeye hazırlanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adresler arasında 2 döviz bürosu da var.
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|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
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|19. Nottingham Forest
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|20. Leicester City
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
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|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
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|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
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|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
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|7
|9. Rayo Vallecano
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|7
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|7
|11. Real Sociedad
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|7
|12. Valencia
|5
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|1
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