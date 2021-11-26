İstanbul’da sahte ilaç depolarına baskın: 5 gözaltı

İstanbul’da sahte ilaç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Covid-19 ilacının da bulunduğu yüklü miktarda sahte hap ele geçirildi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilaç sahteciliği şebekesinin “merdiven atı” diye tabir edilen imalathanelerde ürettikleri sahte ilaçları Türkiye piyasasına sürmeye hazırlandığı yönünde bir ihbar alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda ruhsatsız ve sağlıksız imalathanelerde Covid-19 ilacı üretimi yapıldığını da belirleyen emniyet ekipleri, şebekenin bu ilaçların gecekondu mahallelerinde kiralanan depolarda sakladığını ve kuryeler aracılığı ile Türkiye geneline dağıtıldığını tespit etti.

Gecekondu mahallelerindeki depolardan ülke çapına dağıtım

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün 6 ayrı depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şebekenin 5 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gecekonudu mahallelerinde kiralanan depolarda yapılan aramalarda 450 bin adet Covid-19 tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet Covid-19 ilaçları, evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi

ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaçlar olmak üzere 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri ile birlikte sahte ilaç yapımında kullanılan 150 litre kimyasal madde ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Sertifika ve prospektüs bile düzenlemişler

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri ortaya çıktı. Çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs (kullanım kılavuzu) düzenlendikleri de tespit edilen şebekenin, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi oluşturdukları ve bunun üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği belirlendi.