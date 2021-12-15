İstanbul’da sahte içki yine ölüm saçtı

İstanbul Esenyurt’ta Özbek uyruklu bir kişi sahte içkiden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avcılar’da bir tekel bayiden kaçak içki alan vatandaşın, zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardında bir sahte içki faciası da Esenyurt’ta yaşandı. Özbek uyruklu bir kişi, sahte içkiden zehirlendi. Zehirlenen Özbek uyruklu şahıs, sahte alkolden dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.