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İstanbul’da sağanak yağmur

İstanbul’da yetkililerin uyarılarının ardından mega kentte gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Ardından bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı, Gaziosmanpaşa’da bir kamyonet su basan yolda kaldı.

Asayiş 18.06.2021, 15:22
İstanbul’da sağanak yağmur

İstanbul’da yetkililerin uyarılarının ardından mega kentte gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Ardından bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı, Gaziosmanpaşa’da bir kamyonet su basan yolda kaldı.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Gündüzün gece döndüğü mega kentte sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yola şemsiyesiz çıkan vatandaşlar ıslanırken, kimi vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için duraklara, köprü altlarına sığındı. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri de oluştu. Yolda oluşan su birikintisinde yüzer gibi yapan çocuklar ise gönüllerince eğlendi.

Gaziosmanpaşa’da Eyüp’e çıkan bir yol ise göle döndü. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Bir kamyote ise göle dönen yolda bozularak orada kaldı.
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21°
hafif yağmur
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