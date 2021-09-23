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İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız

Asayiş 23.09.2021, 00:39
İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız

yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak şemsiye ile yola çıkarken, uyarıları dikkate almayanlar ise zor anlar yaşadı. Yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

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