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İstanbul’da sabah saatlerinde trafik etkili oldu
İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun trafik yaşandı. Yer yer durma noktasına gelen trafik, sürücülere zor anlar yaşattı.
Asayiş 10.01.2022, 10:50
İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun trafik yaşandı. Yer yer durma noktasına gelen trafik, sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul’da sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar güne trafikle başladı. E5- karayolu ve Basın Ekspres yolunda sabah saatlerine trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi.