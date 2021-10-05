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İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 05.10.2021, 11:01
İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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