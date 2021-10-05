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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 05.10.2021, 11:01
İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.