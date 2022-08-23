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İstanbul’da polisten Narkotik Dar Alan Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordinesinde kentin birçok noktasında ’Narkotik Dar Alan Uygulaması’ yapıldı.

Asayiş 23.08.2022, 20:37
İstanbul’da polisten Narkotik Dar Alan Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordinesinde kentin birçok noktasında ’Narkotik Dar Alan Uygulaması’ yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordinesinde kentin birçok noktasında ’Narkotik Dar Alan Uygulaması’ yapıldı. Yapılan uygulamalara Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verdi. Önceden belirlenen kontrol noktalarında şüpheli buldukları araçları durduran ekipler, sürücülerin üst ve araç içi aramaları ile Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı.

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