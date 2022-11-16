İstanbul’da polisten 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Tuzla, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanırken, 7 bin 53 gram skunk, 4 bin 840 gram bonzai, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 11 bin 110 gram kimyasal madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanarak suçların önlenmesine yönelik Tuzla, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde yürütülen çalışmalarda, M.L.Ö., F.G., R.D., E.Ş. ve R.Z. isimli şahısların narkotik madde ticaretinde bulunduğu bilgisi edinildi. Geçtiğimiz Cuma günü saat 07.00 sıralarında, Tuzla, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde belirlenen 5 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli şahıslar yakalandı.

Şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda, 5 şahsın toplam 36 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 12 adet olmak üzere toplamda 7 bin 53 gram skunk, 18 adet olmak üzere toplamda 4 bin 840 gram bonzai, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 11 bin 110 gram kimyasal madde, 5 adet hassas terazi, 4 adet vakum makinesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan geçtiğimiz Pazar günü adli makamlara sevk edildi. F.G., R.D., E.Ş. ve R.Z isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. M.L.Ö. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.