İstanbul’da PKK’ya operasyon: Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.’ye sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.’ye sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı.
Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerine sahte pasaport hazırlayan bir şebeke tespit etti. Teröristlerin ülke dışına giriş çıkışlarında kullanılmak üzere sahte pasaport üretimi yapan şüphelilere yönelik 31 Aralık ve 5 Ocak’ta yapılan operasyonlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul’daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı iki teröriste sahte pasaport temin edip Suriye’ye geçişini sağladıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Örgüt üyelerine sahte pasaport temin ederek yurt dışına giriş çıkışlarını sağlayan şebeke üyelerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda; 1 pasaport, ruhsatsız 2 tabanca, bu silahlara ait 10 fişek, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden şüphelilerin 7 Ocak’ta adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.