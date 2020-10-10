banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Telif davası sonuçlandı; Acun Ilıcalı tazminat ödeyecek
Telif davası sonuçlandı; Acun Ilıcalı tazminat ödeyecek
Evden çalışırken yapılan 6 hata
Evden çalışırken yapılan 6 hata
BMW R 18 satışa sunuldu
BMW R 18 satışa sunuldu
Milli Piyango 9 Ekim sonuçları ve bilet sorgulama...
Milli Piyango 9 Ekim sonuçları ve bilet sorgulama...

İstanbul’da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı

İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL’DA 4 İLÇEDE 7 FARKLI ADRESTE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 10.10.2020, 02:13
2
İstanbul’da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da 4 ilçede belirledikleri 7 farklı adreste terör örgütü PKK’nın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen ve PKK yapılanmasına destek verdiği öğrenilen 7 şüpheli yapılan operasyonun ardından yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen evraklara el konuldu. Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ekim 2020
İmsak 05:39
Güneş 07:03
Öğle 12:56
İkindi 16:05
Akşam 18:39
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2