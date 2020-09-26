Son Dakika
İstanbul’da PKK operasyonu
İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ PKK'YA YÖNELİK OPERASYON YAPTI. BELİRLENEN ADRESLERE YAPILAN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 26.09.2020, 01:38
3
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK’ya yönelik operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe’de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan adreslerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.
24°
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Galatasaray
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|6
|4. Göztepe
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. Adanaspor
|3
|5
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0