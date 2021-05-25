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İstanbul’da “Pangea-14” operasyonu: 260 bin sahte hap ele geçirildi

Türkiye’de piyasaya sahte ilaç sürülen bir depoya düzenlenen “PANGEA-14” operasyonunda yüklü miktarda sahte hap ele geçirildi. Baskında depoda 1 şüpheli yakalandı.

Asayiş 25.05.2021, 11:22
İstanbul’da “Pangea-14” operasyonu: 260 bin sahte hap ele geçirildi

Türkiye’de piyasaya sahte ilaç sürülen bir depoya düzenlenen “PANGEA-14” operasyonunda yüklü miktarda sahte hap ele geçirildi. Baskında depoda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) gözetiminde daha önce 115 ülkede düzenlenen "PANGEA” operasyonlarının son dalgası İstanbul’da gerçekleştirildi. Sahte ilaç konusuyla ilgili bir ihbarı değerlendiren İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, “Pangea-14” adı verilen operasyon kapsamında sahte ilaçların piyasaya sürüldüğü Bağcılar’daki 1 depoya baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda toplam 260 bin 400 adet sahte hap ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 900 bin 600 lirayı bulduğu ifade edildi.

Baskında, A.R.S. adlı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, daha önce benzer suçtan polisiye soruşturma geçirdiği öğrenildi.
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