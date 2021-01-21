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İstanbul’da özel harekat destekli dev uygulama: 13 gözaltı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarının kapatarak dev bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 5’i aranan olmak üzere 13 kişi gözaltına alınırken, çalıntı 2 otomobil de ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin de bulunduğu uygulamada 10 araca ise çeşitli suçlardan 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Asayiş 21.01.2021, 17:44
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İstanbul’da özel harekat destekli dev uygulama: 13 gözaltı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarının kapatarak dev bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 5’i aranan olmak üzere 13 kişi gözaltına alınırken, çalıntı 2 otomobil de ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin de bulunduğu uygulamada 10 araca ise çeşitli suçlardan 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat polislerini de destek verdiği denetimde semtin giriş ve çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı.

13 kişi gözaltına alındı, 15 bin lira ceza kesildi

Öte yandan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 734 kişinin GBT, 199 aracın ve 52 de motosikletin sorgulandığı öğrenildi. Yapılan GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenilen 5 kişi ile 8 asker kaçağı gözaltına alındı. Küçükçekmece ilçesinde çalındığı öğrenilen terk edilmiş iki otomobilin de bulunduğu uygulamalarda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde de ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 10 araç sürücüsüne toplamda 15 bin 906 lira idari para cezası uygulandı.
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