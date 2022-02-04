İstanbul’da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı

Kağıthane’de “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 aracın vites kutusunda ve torpido konsolunda 2 adet tabanca ele geçirdi. Silahların bulunma anı kameralara yansırken, gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri Harmantepe ve Nurtepe Mahalleleri’nde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine 06 ASP 59 ve 34 EDY 866 plakalı iki otomobili durdurdu. Araçtakilerin üst aramalarını yapan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahısların tedirgin hareketler sergilemesi üzerine Kağıthane polisi araçları didik didik aradı.

Vites kutusu ve torpido konsolundan silah çıktı

Yapılan incelemelerde ilk aracın torpido konsolunu açan polis ekipleri, zulasında tabanca ve şarjör ele geçirdi. Diğer araçta incelemelerine devam eden yunus ekibi, vites kutusunun içerisinde tabanca ve şarjör buldu. Tabancaların bulundukları anlar ise kameralara yansıdı. Aramaların ardından tabancalara el konulurken Emre K. (28), Barış Can A., Ahmet Ç. ve Berat Ç. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlemleri yapılan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.