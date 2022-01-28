İstanbul’da otomobilin çarptığı araç kıraathanenin bahçesine daldı

Şişli’de karlı yolda lüks otomobiliyle dik yokuştan inmek isteyen yabancı uyruklu sürücü kayarak önce park halindeki bir araca çarptı, araç ise pilav arabasını devirip kıraathanenin bahçesine daldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, sürücü ağır hasarlı araçla olay yerinden kaçtı.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte etkili olan kar yağışı sonrası yabancı uyruklu bir sürücü dik yokuştan lüks otomobiliyle inmek istedi. Bir süre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayarak park halindeki bir araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle pilav arabasını devirdikten sonra kıraathanenin bahçesine daldı. Kaza sonucunda araç ve pilav arabası zarar görürken, sürücü ise ağır hasar oluşan araçla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“İnsanlar olsa ne olacaktı, o zaman büyük bir felaket olurdu”

Olayla ilgili konuşan kıraathane sahibi Talat A., “Gece saatlerinde ses geldi, biz herhalde hurdacıya bir şey atıyorlar dedik. Ondan sonra kameraya bakınca bir arabanın son sürat gelip arabaya vurduğunu ve pilav tezgahını dükkana kadar soktuğunu gördük. Ondan sonra yabancı uyruklu iki kişi araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı yok ama aracı ileride bırakıp gittiler. Faciadan dönüldü, insanlar olsa ne olacaktı, o zaman büyük bir felaket olurdu” dedi.

Öte yandan polis ekipleri yaptığı çalışmada aracın akaryakıt istasyonuna park edilerek terk edildiğini belirledi. Sürücünün ise gündüz saatlerinde kıraathaneye gelip kazayı kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.