İstanbul’da otogarda bomba ile yakalanan sanıkların davasında karar

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığı 3’er yıl 4’er ay, 1 sanığı ise 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilogramlık patlatıcı yakalanmasına ilişkin 39 yıla kadar hapisleri istenen 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Zal ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Yaşar Samur ile başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Arslan ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"Çantanın içinde bomba olacağını bilseydim, sallaya sallaya gezmezdim’’

Duruşmada esasa ilişkin savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarını talep etti. Sanık Ramazan Aslan ise son sözünde, "Benim o olayla alakam yoktur. O çantanın içinde bomba olacağını bilseydim, sallaya sallaya gezmezdim. Bize çantayı veren kişi ortaya çıksa, bizim alakamız olmadığını söylerdi’’ ifadelerini kullandı.

1 sanığa 8 yıl, 2 sanığa 3’er yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan’ın ‘tehlikeli madde bulundurma’ suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanık Yaşar Samur’u ise ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ ve ‘tehlikeli madde bulundurma’ suçlarından toplamda 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, korona virüs tedbirleri çerçevesinde tam kapanma yapılacağı için kapanma öncesi İstanbul’dan diğer illere yoğun bir gidiş olduğu, terör örgütlerinin bu durumu eylem fırsatı olarak göreceği değerlendirilerek, 28 Nisan’da Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarında çalışmalar yürütüldüğü, o esnada taksiden inen iki iki şüpheliden Ramazan Arslan’ın elinde siyah bir spor çanta olduğu ve şüphelilerin tavırlar sergiledikleri anlatıldı. Polis ekiplerinin yaklaşması üzerine şüphelilerin kaçmaya başladığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Ramazan Arslan’ın kaçarken çantayı attığı ifade edildi.

Şüphelilerin çantayı teslim edecekleri ismin şüpheli Yaşar Samur olduğunu söylediklerinin anlatıldığı iddianamede, Samur’un kendisinin teslim olduğu belirtildi. İddianamede, şüpheliler İbrahim Zal, Ramazan Arslan’ın, ’tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, şüpheli Yaşar Samur’un ise ’tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ ile ’örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.