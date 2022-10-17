İstanbul’da oto hırsızlığı çetesine operasyon kamerada: 35 araç sahibine teslim edildi

İstanbul’da park halindeki otomobilleri kontak anahtarı şifrelerini değiştirerek araçları çalan 10 kişilik şebeke özel harekat polisi destekli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin çaldığı 35 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edilirken, sadece otomobil servislerinde bulunması gereken ve kontak anahtarı şifresini değiştiren bir de elektronik cihaz ele geçirildi. Operasyon ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Yaklaşık 3 ay polis takip etti

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği polisleri, park halindeki otomobillerin kontak anahtarı şifrelerini değiştirerek çalan bir şebekenin peşine düştü. Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapılan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nde daha önceden tespit edilen adreslere önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin elebaşı Mustafa D. İle birlikte yaptığı 10 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda yapılan adamalarda çalınan ve parçalanmak için il dışına çıkarılan 35 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kontak anahtarı şifresini değiştiren cihaz bulundu

Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerle birlikte kontak anahtarlarının şifrelerini değiştiren elektronik bir de cihaz buldu. Bu cihazın özel izinle satıldığı ve sadece otomobil servislerinde bulunabileceği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri şüphelilerin çalacakları otomobilin kelebek camını kırarak içeri girdikten sonra bu elektronik cihazı kullanarak be kontak anahtarı şifresini değiştiklerini tespit etti. Şahısların ardından yanlarında getirdikleri bir başka anahtara da şifreyi tanımlayarak aracı çalıştırıp çaldıklarını belirledi. İşlemlerin ise birkaç dakika sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Çaldıktan 3 saat sonra kamyona yüklemişler

Şüphelileri dakikalar içerisinde çaldıkları otomobillerin hemen plakasını değiştikleri bu amaçla şoförler odasının sahte mührünü de yaptıkları öğrenildi. Çalınan otomobillerin yaklaşık 3 saat içinde kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarıldığı, buralardaki atölyelerde motor ve şaşe numaralarının değiştirilerek pazarlandığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin birçok olayda hasarlı otomobillerini onarmış gibi isteyen kişilerin siparişleri üzerine aynı model ve renkte otomobiller çaldıkları belirlendi.

Öte yandan araçları çalınan mağdurların araçlar ise Asayiş Şube Müdürlüğünde sahiplerine teslim edildi.