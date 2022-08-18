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İstanbul’da “Örümcek hırsız” kamerada

Kağıthane’de duvardan atlayıp 1.5 dakikada 3 kattaki eve giren hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin örümcek adam gibi saniyeler içinde duvara tırmandığı anlar ise kameralara yansıdı. Şüpheli Rahmi E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 18.08.2022, 11:36
İstanbul’da “Örümcek hırsız” kamerada

Kağıthane’de duvardan atlayıp 1.5 dakikada 3 kattaki eve giren hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin örümcek adam gibi saniyeler içinde duvara tırmandığı anlar ise kameralara yansıdı. Şüpheli Rahmi E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane’de gerçekleşen hırsızlık olayında Gültepe ve Çağlayan’da bulunan iki ayrı adrese giren şahıslar evde değerli ne varsa alıp kaçtı. Hırsızların eve girdikleri anlar ise kameralara yansıdı. Gültepe’de 3. Kattaki eve örümcek adam gibi saniyeler içinde tırmanan hırsızın görüntüsü ise hayrete düşürdü. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Rahmi E. (19) ve Cigerhun S. (17)’yi gözaltına aldı. 2 Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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