İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı

İstanbul Sarıyer’de hırsızlar sokak içerisinde park halinde bulunan lüks aracı önce çekiciyle alarak otoparka götürdü daha sonra da başka bir çekiciyle aracı otoparktan çaldı. Yaşanan film gibi hırsızlığı gerçekleştiren 2 hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Aracı çekiciyle çaldıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar ilk olarak sokak üzerinde park halinde bulunan 34 JPT 02 plakalı lüks panelvan tipi aracı 34 CBH 891 plakalı çekiciyle alarak olay yerinden ayrıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yakalanmamak ve polisin dikkatini çekmemek için hırsızlar, çaldıkları aracı Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir otoparkta götürdü.

Örümcek ağı gibi hırsızlık olayını polis çözdü

Aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde aracın çekiciyle alındığını tespit etti. Yapılan incelemelerde çekicinin emniyette 14 suç kaydı olan Serhat K.’ye ait olduğunu belirleyen ekipler, Serhat K.’ye ulaşarak aracı neden çektiğini sordu. Serhat K. ise Hakan adında bir şahsın aradığını ve hırsızlığın yaşandığı adresten aracın çekilmesi gerektiğini beyan etti. Polis ekipleri bu kez de emniyette 2 adet suç kaydı olan otopark sahibi Doğan D.’nin ifadesine başvurdu. Doğan D. de aracın olaydan bir gün sonra saat 13.15 sıralarında tekrar çekiciyle alındığını söyledi.

Lüks aracı çekiciyle çalıp 100 bin liraya satmışlar

Otopark sahibini arayan numara üzerinden yola çıkan polis, hattın “Aspirin” lakaplı Mehmet Nuri Ş.’ye ait olduğunu belirledi. Otoparkın güvenli kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların çaldıkları aracı emniyette 2 adet suç kaydı olan Selim K.’ya ait 34 VS 3608 plakalı başka bir çekiciye yükleyerek çaldıklarını belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda otopark sahibi Doğan D. ile birlikte çekicilerin sahipleri Serhat K. ve Selim K.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Devam eden çalışmalarda polis otoparktan alınan aracın ise Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde bulunan bir otoparka bırakıldığını tespit etti. Bunun üzerine otoparka baskın düzenleyen polis ekipleri, aracı emniyette 15 suç kaydı olan Umut S. ve Zeki K.‘nin getirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan Zeki K., aracı Metin D.’den 100 bin lira karşılığında satın aldığını söyledi.

Polisi yakaladığı iki oto hırsızı tutuklandı

Operasyonlarını sürdüren polis ekipleri çalıntı aracı sattığı iddia edilen Metin D.‘yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 4 suç kayıtlı Zeki K. ve 7 suç kayıtlı Metin D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece “oto hırsızlığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan emniyette 30 suç kaydı olan Mehmet Nuri Ş.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.