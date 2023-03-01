İstanbul’da organ kaçakçılarının "teyze çocukları" oyunu bozuldu: 4 gözaltı

İstanbul’da, anlaştıkları kişileri teyze çocukları gibi olarak göstererek sahte belge düzenleyip organ kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3’ü yabancı uyruklu 4 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" suçuyla ilgili yaptığı çalışmalarda, Kosova ve Makedonya uyruklu 2 kişinin 20 Şubat’ta organ nakli olmak için İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir hastaneye başvurduğunu belirledi. Hastane kayıtlarını inceleyen ekipler, organ nakli için başvuran Makedon ve Kosovalı kişilere ait dokümanların birbiriyle uyuşmadığını ve kendilerini sahte belgelerle ‘teyze çocukları’ gibi gösteren nakil evrakı hazırlandıklarını tespit etti. Daha sonra söz konusu kişilerin ifadesine başvuran polis, zanlıların çelişkili beyanları üzerine çalışmalarını genişletti.

Daha önce de sahte belgeler ile organ nakli için başvuru yapmışlar

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, Makedonya uyruklu böbrek alıcısı A.R. ve Kosova uyruklu böbrek vericisi D.M. isimli şahısların sahte belgelerle kendilerini teyze çocukları olarak gösterdikleri, söz konusu sahte belgelerin, böbrek alıcısı şahsın babası E.R. ve aracı A.R. tarafından Makedonya’da hazırlandığı belirlendi. Ayrıca Türk vatandaşı K.Ö. isimli şahsın ise hastane işlemleri için aracılık yaptığı anlaşıldı. Yapılan geniş çaplı çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi. A.R., D.M., E.R. ile bu kişilere aracı olan K.Ö. isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı ve yabancı uyruklu şahısların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

4 ay önceki ilk nakilde etik kuruluna, ikinci nakilde polise takıldılar

Şüphelilerin daha önce Türkiye’ye gelip yine sahte belgeler ile organ nakli için girişimlerde bulundukları, ancak yapılan titiz çalışma ile planın deşifre edildiği öğrenildi. Kosova ve Makedonya uyruklu bu 2 kişinin organ nakli olmak için İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir hastaneye 3 Kasım’da müracaata bulundukları ortaya çıkarken, şüphelilerin sosyal medya üzerinden oluşturulan bir organizasyonda gönüllü olarak bir araya geldikleri tespit edildi. Hastanenin yönlendirmesi ile etik kuruluna girdikleri belirlenen zanlılarının organ nakli talebinin reddedildiği anlaşıldı. 4 ay önceki planları bozulan ve ülkelerine geri dönen şüphelilerin, bir süre sonra tekrar organize olarak ülkeye geldikleri ve kendilerini bu kez akraba gibi göstererek nakil için farklı bir hastaneye tekrar müracaat ettikleri tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin özel hastaneye girişleri ve hastanede gözaltına alındıktan sonra polis eşliğinde çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.