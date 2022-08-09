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İstanbul’da öldürülen Beyza memleketi Şanlıurfa’da defnedildi

İstanbul’da saplantılı olduğu şahıs tarafından öldürülen 16 yaşındaki Beyza Doğan, memleketi Şanlıurfa’da defnedildi.

Asayiş 09.08.2022, 13:21
İstanbul’da öldürülen Beyza memleketi Şanlıurfa’da defnedildi

İstanbul’da saplantılı olduğu şahıs tarafından öldürülen 16 yaşındaki Beyza Doğan, memleketi Şanlıurfa’da defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, cumartesi günü İstanbul Bahçelievler’de yaşanan olayda 28 yaşındaki Selim T., saplantılı olduğu Beyza Doğan’ın evine zorla girerek götürdüğü banyoda ensesinden silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Beyza Doğan iki gün süren yaşam mücadelesini kaybederken aynı silahla intihar girişiminde bulunan Selim T.’nin tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

İlçe mezarlığında defnedildi

Beyza Doğan’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Karayoluyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine götürülen cenaze, gözyaşları içerisinde defnedildi.

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