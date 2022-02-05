İstanbul’da öfkeli koca dehşeti kamerada: Evliyken aldatıldığını öğrenince kurşun yağdırdı

İstanbul Tarabya’da eşi tarafından 5 sene boyunca evli bir adamla aldatıldığını boşandıktan sonra öğrenen şahıs, önce sorun yaşadığı bir kıraathanenin önünde, ardından da evinin önünde silahla havaya ateş açtı. Tabancasıyla iki şarjör boşaltan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Sarıyer Tarabya’da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda bir şahıs, Çayırbaşı Mahallesi’ndeki bir kıraathane önünde silahıyla havaya bir şarjör boşalttı. Şahıs, ardından lüks otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerde kıraathanenin kapısına 1 adet, camına ise 2 adet kurşun isabet ettiğini ve yerde 13 adet boş kovan olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden Sarıyer polisi, işyeri sorumlusu Hıdır G. ile görüştüğünde havaya ateş açan şahsın daha önceden aralarında sorun yaşadığı Haydar Düdükçü (58) olduğunu belirledi. Şahsın 34 HD 5063 plakalı otomobille kaçtığını tespit eden polis, adresini belirleyerek evine gitti. Burada şahsın kızı Makbule Sıla Düdükçü ile görüşen Sarıyer polisi, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şahsın evinin önünde de tabancayla havaya ateş açarak bir şarjör boşalttığını tespit etti.

Ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

Olay yerinde 14 adet boş ve 1 adette dolu fişek bulan polis ekipleri, Haydar Düdükçü’yü olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “tehdit-mala zarar verme” suçlarından adli işlemleri yapılan Haydar Düdükçü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

“Hedef gözetmeden ya da birine ateş etmek anlamında yapmadım”

Olayla ilgili konuşan Haydar Düdükçü, “Ateş açmak, bilinçsizce demeyelim de hedef gözetmeden ya da birine ateş etmek anlamında yapmadım. Sadece havaya bir şarjör mermi sıktım. Boşandığım eski eşim mahalleye gelmiş. Bu mahallede kızım oturuyor, kızımın yanına gelmiş. Daha öncesinde ben kızıma kırmızı çizgilerim olduğunu söylemiştim. Kırmızı çizgilerimden biri de ayrılmış olduğum yani boşandığım eşimle görüşülmemesi konusundaydı. ’Görüştüğünüz taktirde benimle görüşemezsiniz’ demiştim. Eski eşimin mahalleye geldiğini duydum. Duyduktan sonra da kızıma ’Benim hasmım olan biriyle görüştünüz, ben de hasımlara hasım muamelesi yaparım’ gibi bir cümle kullandım. Sonrasında bir şarjör mermiyi hedef gözetmeden havaya sıktım, boşalttım. Eski eşimin beni uzunca bir süre aldattığını boşandıktan sonra öğrendim. 2013 yılında şimdiki eşi ile tanışıklığı varmış. Benim tespit edebildiğim 2013, belki daha da öncesinde de olabilir. Aldatmış işte beni, aldatma da sadece yatma ya da başka bir anlamda değil. Haberim olmadan birileri ile beraberliği varmış. Arkadaşı olabileceğini düşünebilirsiniz ama öyle değil. Bunun yanında şimdiki eşi olan kişi, o dönemde o da evliymiş. Yani her ikisi de evliyken beraberlermiş. Beş yıl boyunca öyle ya da böyle beni aldatmış. Ben bu aldatılma meselesini boşandıktan sonra öğrendim” dedi.

“Şarjör boşalırken içimdeki öfke de boşalıyor gibiydi”

Haydar Düdükçü, “Boşandıktan sonra aldatıldığımı öğrenmiş olmam aldatılmayı ortadan kaldırmaz. Sadece sonradan öğrendim. Allah’ın iyi kuluymuşum ki sonradan öğrendim. Eğer evlilik birliği içerisindeyken öğrenmiş olsaydım şimdi onlar mezarda olurdu, ben ise hapiste olurdum. Korkutma ya da gözdağı vermek gibi bir niyetim yoktu. Karadeniz insanının hırçınlığı ve silaha olan merakıyla birlikte boşalma anlamında yaptım. Yani sanki şarjör boşalırken içimdeki öfke de boşalıyor gibiydi. Mermiyi sıktıkça içimdeki öfkeyi de dışarı atmış oldum. Birilerini yaralamak, tehdit etmek gibi bir amacım yoktu. Zaten atarken de söyledim, hasmımla görüşüyorsunuz ve sonra bana gelip görüşmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu ben demedim, torunum olduktan sonra torunumu getirip göstermek istediler, ben de kabul ettim. Torunumu getirdiler, gördüm, takısını falan taktım. O zaman da söyledim, ’Anneniz bana ihanet etti ve o artık benim hasmımdır’ diye. Bana yaptığı ihanetin bir bedeli vardır ve dolayısıyla da benim hasmımdır, benim hasmımla beraber olan yine benim hasmım olur. Bunu söylediğim halde ertesi gün anneleri utanmadan, rezilce bir şekilde mahalleye geliyor. Artık mahalledeki herkes biliyor bana yaptığı ihaneti. Buna rağmen mahalleye geliyorsa o da onun terbiyesizliğidir. Kızını görmeye gelmiş, olabilir gelsin. Sonuç olarak kızıma sadece bunları anlatmaya çalıştım. Bütün bu olanlara bir öfkenin boşaltılması diyelim” şeklinde konuştu.

“Havaya bir şarjör sıktım ama tabii ki pişmanım”

Düdükçü, “Çayırbaşı’nda devamlı gittiğim bir mekan var. Orada da yine biraz alkol almıştım. İçeriye girdim, elimde alkol şişesi vardı. Kahvede de maç sonuçlarını izliyorduk. Oradaki hareketimin temeli de aynıydı. İçimde doluluk vardı. Orada da aslında kahvenin içinde değildi, kahvenin dışına çıkmıştım. Eve giderken arabanın penceresinden bir şarjör mermi de orada havaya attım. Yine orada da birini hedef alma gibi bir niyetim kesinlikle yoktu. Yaptım ama pişmanım tabii ki. Keşke silah sıkma olayı olmamış olsaydı da görüşülseydi. Ama bu durum da benim ne kadar ciddi olduğumu gösteriyor tabii” ifadelerini kullandı.

“Kızı ve eşine tepki göstermek için yapmış”

Mahalleli sakini Burhan Ç. ise, “Sabah 7 sıralarında beni uyandırdılar. Ben cama çıkıp baktığımda Haydar Bey arabasının içinden bir iki el ateş etti. Sonrasında da bağırarak yokuştan yukarı doğru gitti. Daha sonradan öğrendik ki alkollüymüş. Bu sokakta kızı ve eski ailesi oturuyor, muhtemelen onlara bir tepki anlamında yaptı. Onun haricinde aşağıdaki kahvehanede bir arkadaşa sinirlenmiş ve bir iki el de arkadaşın kahvesine ateş etmiş. Ben bu kadarını biliyorum” diye konuştu.