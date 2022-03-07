İstanbul’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: Gitardan esrar, yem çuvalından silah çıktı

Kağıthane Mobil Park timi zehir tacirlerinin olduğu iki gecekonduya yaptığı baskında 5 yabancı uyruklu torbacıyı kıskıvrak yakaladı. Aramalarda evdeki gitar ve elektrik panosunun içerisine gizlenmiş çok miktarda esrar ile yem çuvalında ise tabanca ele geçirildi. Nefes kesen operasyon İHA kameralarına saniye saniye yansırken, gözaltına alınan 5 torbacı adliyeye sevk edildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, Hamidiye Mahallesi’ndeki gecekondu yerleşiminde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve depolandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede çalışma yapan polis ekipleri, satışın sokak üzerindeki iki gecekondu da yapıldığını tespit etti.

Yabancı torbacıların gecekondusuna baskın

Çalışmaları derinleştiren Kağıthane polisi, Türkmenistan uyruklu şahısların kendileriyle irtibata geçen müşterilerine sokak üzerinde alacakları kadar uyuşturucu getirdiklerini belirledi. Tespitlerin ardından hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Mobil Park timi, akşamüstü 2 gecekonduya operasyon düzenledi. Evlere giren polis ekipleri, torbacılık yaptığı düşünülen Türkmenistan uyruklu 5 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Gitardan esrar, yem çuvalından silah çıktı

Şahısların etkisiz hale getirilmesinin ardından evlerde arama yapan polis ekiplerinin dikkatini tavana asılı bir gitar çekti. Gitarı eline alan polis içerisine bakarak gördüğü poşeti açtığında çok miktarda satışa hazır esrar maddesi ele geçirdi. Aramalara devam eden Kağıthane polisi, evdeki tavuk ve horozlara verilmek üzere bulunan yem çuvalının içerisinde ise ruhsatsız tabanca buldu. Devam eden aramalarda ise elektrik panosunun içerisine gizlenmiş poşetin içerisinde çok miktarda esrar maddesi daha ele geçirildi. Nefes kesen operasyon anları ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Aramaların ardından evlerde yakalanan Türkmenistan uyruklu Kahraman A., Devlet G., Ovliyakuly Y., Cagri H. ve Durmush Y. gözaltına alındı. Şahıslar, ele geçirilen yaklaşık 250 gram esrar maddesi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 355 lira ile 30 dolar, hassas terazi, cep telefonu ve paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli poşet, folyo ve at yarışı kağıdıyla birlikte Sadabad Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, ifadeleri alınması sonrasında “uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.