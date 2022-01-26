banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı
Kızılırmak buz tuttu
Kızılırmak buz tuttu
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu

İstanbul’da nefes kesen kovalamaca: Kayınpederini vuran suç makinesini bekçiler böyle yakaladı

Şişli’de boşanmak isteyen eşini öldürmekle tehdit eden bir şahıs, kendisine engel olmak isteyen kayınpederini silahla boynundan vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için Şişli polisi kadının evinin önünde 24 saat nöbet tuttu. Yapılan çalışmalarda saldırgan, kaçtığı esnada bineceği taksideki bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı. Nefes kesen anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 26.01.2022, 08:52
İstanbul’da nefes kesen kovalamaca: Kayınpederini vuran suç makinesini bekçiler böyle yakaladı

Şişli’de boşanmak isteyen eşini öldürmekle tehdit eden bir şahıs, kendisine engel olmak isteyen kayınpederini silahla boynundan vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için Şişli polisi kadının evinin önünde 24 saat nöbet tuttu. Yapılan çalışmalarda saldırgan, kaçtığı esnada bineceği taksideki bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı. Nefes kesen anlar kameralara yansıdı.

Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kendisinden boşanmak isteyen eşi İ.B.’yi sürekli öldürmekle tehdit eden Eren B., akşam saatlerinde eşi İ.B.’nin ve ailesinin bulunduğu eve geldi. Eşini öldürmekle tehdit eden Eren B. hakaretler yağdırdığı sırada olaya müdahale etmek isteyen kayınpederi Mehmet H. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada, Eren B. silahını çıkararak kayınpederini boynuna ateş edip yaraladı. Olayın ardından saldırgan, yaralı kayınpederi ve eşini evde bırakıp koşarak uzaklaştı.

Kayınpederini vurup eşine ölüm tehditlerine devam etti

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kayınpederini vuran Eren B. ise sonrasında eşi İ.H’yi telefonla arayıp eşini ve çocuğunu da öldüreceğini söyledi. Tehditlerine devam eden saldırganı yakalamak için Şişli polisi geniş çaplı uygulama yaptı. Saldırganın bulunabileceği bütün mekanlarda, metruk binalar dahil kahvehaneler, kıraathaneler gibi yerlerde aramalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda tehditlere maruz kalan kadının evinin çevresinde 24 saat boyunca nöbet tutan Şişli polisi, Eren B.’nin yakalanması için büyük çaba sarf etti. Yakalama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, baskın yapılan bir adreste 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bineceği taksideki bekçiler tarafından yakaladı

Eşine kabusu yaşatan Eren B., olaylardan sonra bir süre daha kaçmaya devam etti. Farklı kılık kıyafetler ile saklanmaya çalışan saldırgan Eren B. Mecidiyeköy’de kendisini fark eden polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında durdurduğu bir taksiye binmek isteyen saldırgan, bekçiler tarafından yaşanan kovalamaca sonucundan kıskıvrak yakalandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Üstünden de uyuşturucu çıktı

Yakalandığı sırada da üzerinde yaklaşık 3.6 gram uyuşturucu madde bulunan Eren B.’nin emniyette 12 adet “uyuşturucu madde kullanmak”, 2 adet “uyuşturucu madde ticareti”, 5 adet “tehdit” ve “hakaret”, 1 adet “görevli memura mukavemet” ve 6 adet de “kasten yaralama” olmak üzere 26 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Suç makinesi tutuklandı

Bekçilerin yakaladığı saldırgan Eren B.’nin olayda kullandığı suç aleti olan tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan suç makinesi Eren B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
-0°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11