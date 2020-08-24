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İstanbul’da narkotik operasyonu: 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 218 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 24.08.2020, 12:05
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İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükçekmece’de gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda, deponun kilitli kapısını çekiçle kıran polis, 208 kilo skunk ve 10 kilo macun şeklinde Hint keneviri olmak üzere toplam 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyon anı polis kamarasına yansırken, uyuşturucu maddeleri depoya saklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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