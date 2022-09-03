İstanbul’da narkotik dar alan uygulamaları sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dar Alan Uygulamaları’nı sürdürüyor. Birçok ilçede yapılan uygulamalarda 10 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı yakalanırken 2 şahsa da ‘Uyuşturucu Ticareti’ suçundan işlem yapıldı.

Dar Alan Uygulamaları çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narkotik Madde Ticareti" ve torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Narkotik suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanması amacıyla birçok ilçede denetim gerçekleştirdi. Ekipler 10 bin 105 şahıs sorgusu, 2 bin 508 araç sorgusu, 706 motosiklet sorgusu yaptı. Bunların içinde bulunan 10 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı yakalanırken, 2 şahsa Uyuşturucu Ticareti suçundan işlem yapıldı. Ekipler, 2 düzensiz göçmen şahsa da kimlik bildirmemekten idari işlem başlattı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 79 gram Esrar, 249 gram Sentetik Kannabinoid, 278 gram Eroin, 231 gram Metamfetamin, 11 gram Kokain, 50 adet Ecstasy, 26 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.