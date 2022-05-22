İstanbul’da motosiklet hırsızlığı kamerada

Beyoğlu ve Eyüpsultan’da park halinde bulunan motosikletlerin çalınma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu ve Eyüpsultan’da park halinde bulunan iki motosiklet çalındı. İlk olay Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi’nde 20 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında yaşandı. Ruhsatı üzerinde olan 34 EUT 401 plakalı park halindeki motosiklet çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İkinci olay ise, 21 Mayıs’ta saat 03.45’de Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kahya Bey Sokak’ta yaşandı. Serhan S., 34 CYT 045 plakalı motosikletini park edip uzaklaştı. Geri döndüğünde motosikletinin yerinde olmadığını gören vatandaş, motosikletini arayıp bulamayınca polis merkezine giderek şikayette bulundu.

İhbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.