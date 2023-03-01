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İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka’da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlu
İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka’da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 01.03.2023, 08:54
İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka’da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.