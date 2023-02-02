İstanbul’da metro arızası, vatandaşlar yürüyerek devam etti

İstanbul’da arızalanan metro nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 20 dakika boyunca istasyonda yürüdü.

Edinilen bilgiye göre, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’ndaki metroda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle vatandaşlar metrodan inip 20 dakika boyunca yürümek zorunda kaldı. Yoğunluğun yaşandığı istasyonda vatandaşlar yürüdükleri o anı cep telefonu kameralarına kaydetti.